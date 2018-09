FIFA 19: Alle UEFA-Meisterschaften im Trailer - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Champions League Europa League Super Cup



EA hat einen frischen Trailer zu FIFA 19 veröffentlicht, das am 28. September für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Im Fokus stehen diesmal die UEFA-Meisterschaften Champions League, Europa League und Supercup, die erstmals mit den echten Trophäen, Logos etc. Einzug halten. Pikant: Die Lizenz der europäischen Club-Cups lag bis zum letzten Jahr noch bei der Konkurrenz Pro Evolution Soccer von Konami.Championsleague und Co. werden auch in der Kampagne eine Rolle spielen, zudem werden neue englischsprachige Kommentatoren und Übertragungs-Grafikgen eingeführt.