FIFA 19: Demo in Anmarsch - 4Players.de

EA Sports hat eine Demo zu FIFA 19 angekündigt. Ab dem 13. September darf man auf PC, PS4 und Xbox One zum Probekick antreten. Nach Angaben von Gamespot gibt es allerdings noch keine Infos darüber, welche Teams, Stadien und Modi enthalten sein werden.FIFA 19 erscheint am 28. September und beinhaltet u.a. die UEFA Champions League, das letzte Kapitel zur Karriere rund um Alex Hunter und das übliche Update bei Lizenzen. Mehr Informationen findet ihr in unserer Vorschau zur Fußballsimulation.Letztes aktuelles Video: Champions League Europa League Super Cup