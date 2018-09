FIFA 19: Demo des Fußballspiels für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Ab sofort könnt ihr die etwa sieben Gigabyte schwere Demo von FIFA 19 herunterladen. Der kostenlose Probekick für PC, PS4, und One bietet euch zehn Mannschaften, darunter neben Manchester City, Real Madrid, Juventus Turin und dem FC Bayern auch erstmals wieder Borussia Dortmund im Signal Iduna Park - letztes Jahr waren die Schwarzgelben noch in Pro Evolution Soccer 2018 integriert.Dieses Jahr kündigte der BVB überraschend vorzeitig die Partnerschaft, vermutlich auch, weil Konami nicht mehr die Lizenz der Champions League für Pro Evolution Soccer 2019 zur Verfügung stand. Das Turnier ist jetzt, zumindest als Hintergrundmodus, auch in der Demo von FIFA 19 verfügbar.Neben Einzelspielen könnt ihr auch schon den dritten Teil der Karriere von Alex Hunter "The Journey: Champions" ausprobieren. Electronic Arts veröffentlicht FIFA 19 am 28. September auch für PS3, 360 und Switch, für die es allerdings keine Demo geben wird. In unserer Vorschau konnte der Kick "gut" abschneiden.Letztes aktuelles Video: Champions League Europa League Super Cup