FIFA 19: Champions Rise: EA Sports setzt im Launch-Trailer auf Starpower - 4Players.de

Electronic Arts hat den TV-Trailer zu FIFA 19 veröffentlicht. "Ganz nach dem Motto 'Champions Rise' zeigt der Trailer, wie sowohl Spieler als auch Prominente nach dem Glanz der UEFA Champions League streben. Neben weltbekannten Fußballern wie Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. und Kylian Mbappé wirken auch prominente Gesichter wie NBA-Profi Joel Embiid, Rapper Quavo und Fußballlegenden wie Steven Gerrard und Alessandro Del Piero mit", schreibt EA in der Pressemitteilung.Vor einigen Tagen hat EA Sports eine Demo von FIFA 19 ( zur Vorschau ) veröffentlicht. Der kostenlose Probekick für PC, PS4 und Xbox One bietet euch zehn Mannschaften, darunter neben Manchester City, Real Madrid, Juventus Turin und dem FC Bayern auch Borussia Dortmund (im vollen Spiel dann inkl. Signal Iduna Park). Neben Einzelspielen kann der dritte Teil der Karriere von Alex Hunter "The Journey: Champions" ausprobiert werden. Demos für PS3, Xbox 360 und Switch sind nicht geplant.Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerFIFA 19 wird weltweit ab dem 28. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein. Zudem erscheint FIFA 19 als "Legacy Edition" auch für PlayStation 3 und Xbox 360. Vorbesteller der Champions Edition oder der Ultimate Edition von FIFA 19 für PlayStation 4, Xbox One oder PC erhalten drei Tage Vorabzugriff ab 25. September, Origin Access Premier-Mitglieder auf PC können die Vollversion ab 20. September nutzen. Origin-Access-Basismitglieder auf PC und EA Access-Mitglieder auf Xbox One können über die Play-First-Trial ab 20. September loslegen.