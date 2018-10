FIFA 19: EA kündigt den Ausbau der Global Series an - 4Players.de

Electronic Arts hat einen großflächigen Ausbau der EA Sports FIFA Global Series angekündigt, um der globalen PlayStation-4-Community den Zugang zur eSports-Welt noch stärker zu erleichtern. Der Wettkampf beginnt bereits morgen, am 6. Oktober mit der Online-Qualifikation für den neuen Continental Cup 2018 Presented by PlayStation. Das Turnier sei der erste offizielle Wettbewerb dieser Saison und findet während der Paris Games Week vom 26. bis zum 28. Oktober 2018 statt. PlayStation veranstalte außerdem weltweit bis zu 30 exklusive PS4-Live-Events, präsentiere neue Online-Teilnahmeoptionen und fungiere bei diversen weiteren Global-Series-Events in der Saison 2018/19 als Präsentations-Sponsor."Dieser Meilenstein in der Geschichte des EA-Wettkampfgamings ermöglicht es uns, noch mehr PlayStation-Spieler im globalen Ökosystem der FIFA Global Series begrüßen zu dürfen", kommentierte Todd Sitrin, SVP und GM der EA Competitive Gaming Division. "Mit weltweiten PlayStation-Live-Events in bis zu 25 Ländern, die auf FS1, im PlayStation Network oder in führenden eSports-Digitalkanälen, wie Twitch und YouTube, übertragen werden, kommen wir unserem Ziel immer näher, aus FIFA-Spielern echte Stars zu machen." FIFA-19 -Spieler aus ausgewählten Territorien, die sich für den Continental Cup 2018 qualifizieren wollen, können vom 6. bis zum 14. Oktober an einem Online-Wettbewerb auf PS4 teilnehmen und sich einen der 31 Teilnehmerplätze sichern. Ein weiterer Teilnehmerplatz wird für den Sieger eines Live-Turniers reserviert, das vor dem offiziellen Cup im Rahmen der Paris Games Week veranstaltet wird, wo die Spieler drei Tage lang um Global-Series-Punkte, Geldpreise und eine Reise zum UEFA-Champions-League-Finale 2019 kämpfen.PlayStation erstellt zudem gebrandete Pre-Game- und Post-Game-Shows, die in ausgewählte Global-Series-Turniere integriert werden, und kann eigenständige FIFA-Turnierinhalte wie Spieler-Interviews oder Backstage-Berichte zusammenstellen, die zeitexklusiv auf den PlayStation-Channels verbreitet werden. Sämtliche Aktivitäten sollen dazu dienen, Zuschauern und Spielern ein noch intensiveres Spielerlebnis zu ermöglichen. Der Continental Cup wird auf Twitch, YouTube und Facebook sowie dem jeweiligen FS1-Sender live gestreamt.Letztes aktuelles Video: Video-Test