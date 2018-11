FIFA 19: Neues Turnier im Rahmen der Global Series: eChampions League - 4Players.de

Electronic Arts und die UEFA haben mit der eChampions League ein neues Turnier im Rahmen der Fifa 19 Global Series angekündigt. Teilnahmeberechtigte Spieler können am 2. und 3. März 2019 auf PlayStation 4 in den globalen Online-K.O.-Turnieren der eChampions League antreten ( zur Website ). Die 64 besten Spieler dieser Turniere erreichen das Live-Qualifikationsevent am 26. bis 27. April 2019. Bei diesem Event erreichen lediglich acht der weltbesten Spieler das Finale der eChampions League, das wiederum am 31. Mai 2019 in Madrid ausgetragen wird - ein Tag vor dem "echten" UEFA Champions League-Endspiel am 1. Juni."EA Sports FIFA begeistert weltweit zig Millionen von Spielern, und dank der umfangreichen Ingame-Integration über zahlreiche Spielerlebnisse können sich die Spieler intensiv mit der UEFA Champions League verbinden", kommentierte UEFA Marketing Director Guy-Laurent Epstein. "Die eChampions League und das FIFA-Wettkampfgaming sind für uns ein wichtiger Schritt, um uns mit alten und neuen UEFA Champions League-Fans zu vernetzen."Der Sieger der eChampions League erhält 100.000 Dollar aus dem Gesamt-Preispool von 280.000 Dollar und 850 EA Sports FIFA 19 Global-Series-Punkte."Der Aufbau eines authentischen Wettbewerbs zur UEFA Champions League war der nächste logische Schritt bei der fortlaufenden Erweiterung der EA SPORTS FIFA 19 Global Series, sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer", sagte EA Sports FIFA Competitive Gaming Commissioner Brent Koning. "Unsere engagierten Spieler lieben die UEFA Champions League, und mit der eChampions League haben die Superstars der FIFA-Wettkampfszene nun die einzigartige Gelegenheit, ihren Verein auf der allergrößten Bühne der Fußballwelt zu repräsentieren.""Die eChampions League fungiert als offizielles Qualifikationsturnier für die EA Sports FIFA 19 Global Series und ermöglicht dem Turnier mit all seiner Dramatik und all seiner Authentizität den Schritt in die reale Welt. Neben dem Turnier können sich die Spieler auch über diverse Ingame-Features mit der UEFA Champions League verbinden, beispielsweise über den Turniermodus, der den Nervenkitzel der UEFA Champions League von der Gruppenphase bis hin zum legendären Finale abbildet."Letztes aktuelles Video: Video-Test