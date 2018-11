FIFA 19: Virtual Bundesliga: Vorbereitungsphase der Saison - 4Players.de

Electronic Arts hat heute den Start der Vorbereitungsphase zur anstehenden Saison der TAG Heuer Virtual Bundesliga in FIFA 19 bekanntgegeben, welche Electronic Arts gemeinsam mit der DFL (Deutsche Fußball Liga) umsetzt. Ab sofort können sich die Spieler für die VBL Open registrieren, und zwar innerhalb des Spiels."Bis zum offiziellen Start der VBL Open am 1. Dezember haben die Spieler nun außerdem die Chance mit ihrem ausgewählten Team zu trainieren, um damit optimal auf die Saison vorbereitet zu sein. Die Voraussetzungen in dieser Trainingsphase sind dieselben, wie in den späteren VBL Open. Jedes gewählte Team verfügt über eine 85er-Wertung, damit für alle Spieler die gleichen Bedingungen herrschen. Alle gesammelten Statistiken werden zum offiziellen Start der VBL Open zurückgesetzt, so dass alle die gleichen Startbedingungen haben."Weitere Details zur Online-Qualifikation VBL Open, der VBL Club Championship, den VBL Playoffs und dem VBL Grand Final sowie die detaillierten Teilnahmebedingungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test