FIFA 19: Verkauf von "FIFA Points" (Ultimate Team) wird in Belgien gestoppt - 4Players.de

Electronic Arts wird den Verkauf von "FIFA Points", mit denen Pakete in FIFA 19 Ultimate Team gekauft werden können, in Belgien komplett einstellen. Beutekisten und ähnliche Systeme gelten in Belgien als Glücksspiel und unterliegen somit dem Glücksspielrecht - und es ist verboten, diese Art von Glücksspiel ohne Lizenz anzubieten ( wir berichteten ).Das Statement von Electronic Arts: "Nach weiteren Gesprächen mit den belgischen Regierungsbehörden haben wir beschlossen, den Verkauf von FIFA Points in Belgien einzustellen. Wir arbeiten daran, diese Änderungen bis zum 31. Januar 2019 in unseren FIFA-Konsolen- und PC-Spielen umzusetzen. Das bedeutet, dass Spieler in Belgien keine Points kaufen können, um FIFA Ultimate-Team-Pakete zu erhalten. Die Spieler können weiterhin auf das Ultimate Team zugreifen und mit ihren bestehenden Spielern spielen. Alle Inhalte des Spiels können, wie immer, im normalen Gameplay verdient werden - und die Spieler können weiterhin Münzen und den Transfermarkt im Spiel nutzen. Alle belgischen Spieler, die bereits FIFA Points auf ihrem Konto haben, können diese weiterhin verwenden, aber sie können keine weiteren FIFA Points erwerben. Wir entschuldigen uns bei unseren Spielern in Belgien für die Unannehmlichkeiten, die durch diese Änderung entstehen.""Wir sind bemüht, unseren Spielern in allen unseren Spielen Auswahlmöglichkeiten, Fairness, Mehrwert und Spaß zu bieten. Zusätzlich zu den Spieloptionen, die den Spielern zur Verfügung stehen, haben wir in unsere Spiele auch die Wahrscheinlichkeiten [für die Kartenpakete] zur Transparenz integriert, die Spieler benötigen, um fundierte Inhaltsentscheidungen treffen zu können. Während wir diese Maßnahme ergreifen, sind wir mit der Auslegung des Gesetzes durch die belgischen Behörden nicht einverstanden und werden auch in Zukunft mehr Klarheit in dieser Angelegenheit anstreben. Die Auswirkungen dieser Änderung auf FIFA Ultimate Team in Belgien sind für unsere wirtschaftliche Ertragslage nicht von wesentlicher Bedeutung."Letztes aktuelles Video: Video-Test