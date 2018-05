Bloodstained: Curse of the Moon: 8-Bit-Ableger für 3DS, PC, PlayStation 4, PS Vita, Switch und Xbox One - 4Players.de

Am 24. Mai 2018 wird Bloodstained: Curse of the Moon für 3DS, PC (Steam), PlayStation 4, PS Vita, Switch und Xbox One erscheinen. Der Ableger von Bloodstained: Ritual of the Night , der ein Zusatzziel bei der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne war, wird 9,99 Euro kosten. Kickstarter-Unterstützter erhalten direkt einen Download-Code für Curse of the Moon.Der von Castlevania inspirierte 8-Bit-Ableger von Koji Igarashi entstand in Zusammenarbeit mit Inti Creates. In dem Retro-Actionspiel jagt man als Dämonentöter Zangetsu einen mächtigen Dämon, der in einer finsteren Burg lauert. Dabei trifft man auf neue Charaktere mit eigenen Fähigkeiten, die man ebenfalls spielen kann. Dadurch werden neue Bereiche zugänglich. Auch der Schwierigkeitsgrad wird sich mit der Charakterwahl verändern.Letztes aktuelles Video: Trailer