Darkest Dungeon: The Color of Madness: Neuer DLC: Wellenbasierter Überlebenskampf auf dem Gehöft - 4Players.de

Für Darkest Dungeon ist die nächste Erweiterung "The Color of Madness" angekündigt worden. Im Zuge des Add-ons wird man auf dem Gehöft (neue Umgebung) um das Überleben kämpfen müssen, um die Absturzstelle eines Kometen zu erreichen. Dabei kämpft man gegen endlose Angriffswellen aus den verschiedensten Gegnern aus dem Darkest-Dungeon-Universum. Die erzielte Highscore (die höchste Tötungszahl) soll man mit Freunden und Feinden vergleichen können. Drei neue, wiederholbare Quests sind geplant: eine Einführung für Anfänger, ein Veteranen-Bosskill und der endlose, wellenbasierte Kampf. Eine weitere Gegnerfraktion, neue Bosse, seltsame Schmuckstücke (Tauschhandel gegen Kometensplitter), vier weitere Gebäude und eine große Soundtrack-Erweiterung werden in der Produktbeschreibung aufgeführt.Darkest Dungeon: The Color of Madness soll am 19. Juni zunächst für PC, Mac und Linux veröffentlicht werden (Preis: 4,99 Dollar). Switch, PS4/Vita, Xbox One und iPad werden später versorgt.