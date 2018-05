Inti Creates hat auf dem BitSummit 2018 in Kyoto (Japan) das nächste Spiel in der Azure-Striker-Gunvolt-Serie angekündigt: Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX . Das klassische 2D-Actionspiel (für einen Spieler) wird für Nintendo Switch erscheinen. Der Protagonist wird Copen sein. Weitere Informationen (Termin, Preis etc.) sollen im Sommer folgen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer