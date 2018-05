Superhot JP: Zeitlupen-Shooter bekommt einen in Japan spielenden Ableger - 4Players.de

Dass das Superhot-Team Spin-offs und Erweiterungen mag, hat es schon mit Superhot VR und Superhot: Mind Control Delete bewiesen. Bald bekommt der innovative Zeitlupen-Shooter auch einen Ableger, der die Spieler durch Japan führt: Superhot JP (Arbeitstitel) wird von sogar in Japan (nämlich vom Tokioter Studio GameTomo) für PC und PS4 entwickelt, unter der Aufsicht der polnischen Original-Entwickler.Es führt den Spieler durch traditionelle und popkulturell beliebte japanische Orte, wie Samurai-Burgen, heiße Quellen, Karaoke-Bars oder Hochgeschwindigkeitszüge, die allesamt im minimalistisch stilisierten Superhot-Design gehalten sind. Ein Datum steht noch nicht fest. Der japanische Markt soll allerdings zuerst bedient werden, danach folgen "möglicherweise andere Länder weltweit".

Der Spielablauf bewegt sich laut offizieller Website nah am Original, fügt allerdings "ein paar" neue Waffen (z.B. Pfeil und Bogen), traditionelle Shoji-Raumteiler und "andere Überaschungen" hinzu. Nur wenn sich der Spieler bewegt, läuft auch die Zeit weiter - das ist die Besonderheit des Actionprinzips mit Puzzle-Einschlag. In den rund 15 bis 18 Levels und drei bis vier Endlos-Levels sollen die gleichen Modi wie im Vorbild geboten werden. Der Preis der Standalone-Erweiterung soll sehr moderat ausfallen. Zudem deuten die Entwickler an, dass später auch Umsetzungen für andere Plattformen möglich seien. Hier geht es zur offiziellen Website