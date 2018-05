Mars Horizon: Das Wettrennen zum Mars als Strategiesimulation - 4Players.de

Zusammenarbeit oder bittere Konkurrenz in einer Jahrzehnte währenden Mission - der Spieler entscheidet: Im frisch angekündigten Mix aus Strategie und Simulation Mars Horizon startet man in das technische Wettrennen zum roten Nachbarplaneten. Das Spiel wird von Auroch Digital entwickelt, in Zusammenarbeit mit der UK Space Agency. Erscheinen soll es Ende 2018, und zwar für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Die Steam-Fassung wird schon vorab im Early Access spielbar sein. Der deutsche PlayStation-Blog hat bereits einige Hintergrundinformationen aus dem Team-Mitglied Tomas Rawlings gequetscht:"In Mars Horizon übernimmt jeder Spieler die Führung über eine staatliche Raumfahrtbehörde. In einer Kampagne, die mehrere Jahrzehnte lang dauert, entscheiden die Spieler, ob sie auf dem Weg ins Weltall kooperieren oder konkurrieren, um letztendlich die ultimative Mission zu wagen: ein bemannter Flug zum Mars, der entscheidende Schritt auf dem Weg zur interplanetaren Spezies. Unser Ziel war es, die ganze Begeisterung und das immense Drama, welche der Weg zu den Sternen der Menschheit bietet, als Spiel zu präsentieren. Mars Horizon ist unsere Liebeserklärung an die Möglichkeiten, Herausforderungen und den Triumph, welche das Weltall für uns Menschen bereithält.