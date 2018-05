Star Fox Grand Prix: Gerücht: Mischung aus Diddy Kong Racing und F-Zero für Nintendo Switch - 4Players.de

Bei den Retro Studios (Metroid-Prime-Trilogie) scheint ein Star-Fox-Rennspiel-Ableger (hierzulande Star Wing) in Entwicklung zu sein. Am vergangenen Wochenende tauchten erste Gerüchte ( 4Chan ) über dieses vermeintliche Projekt auf und auch Eurogamer will aus eigenen Quellen erfahren haben, dass tatsächlich an diesem Titel gearbeitet wird. Das Rennspiel für Nintendo Switch könnte bei der E3 2018 angekündigt werden.Im ursprünglichen Bericht bei Reddit heißt es, dass das Rennspiel eine Mischung aus Diddy Kong Racing gemischt mit F-Zero sei, wobei die F-Zero-Anteile größer sein sollen. Darüber hinaus wird es einen Abenteuer-Modus (vergleichbar mit Diddy Kong Racing), einige Bosskämpfe und eine "Hub-Welt" geben. Das Spiel soll den Titel "Star Fox Grand Prix" tragen.