Sniper Rust VR: Erscheint Ende des Monats für Oculus Rift; Demo verfügbar - 4Players.de

Am 31. Mai veröffentlicht das Zatun Game Studio seinen VR-Titel Sniper Rust VR für Oculus Rift. Darin schlüpft man in die Rolle eines Scharfschützen und liefert sich als Söldner in 18 Kapiteln Gefechte gegen eine gefährliche Miliz, die rund um den Globus auf dem Vormarsch ist.Bei Steam und im Oculus Store steht mittlerweile auch eine spielbare Demo zum Download bereit, die knapp 2GB Speicherplatz erfordert. Das bisherige Feedback seitens der Nutzer fällt aber eher durchwachsen aus: Manche beschweren sich über die uneingängige Steuerung, andere bemängeln die nicht vorhandene Bewegungsfreiheit sowie die Positionierung im offenen Feld.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer