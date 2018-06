F1 2018: Headline Edition mit Klassiker-Duo: Brawn-BGP-001 und Williams-FW25 - 4Players.de

Codemasters hat zwei weitere klassische F1-Boliden für F1 2018 angekündigt. Mit dem Brawn-BGP-001 ist der Meisterschaftsgewinner von 2009 dabei, gefahren von F1 Weltmeister Jenson Button und seinem Teamkollegen Rubens Barichello. Der zweite Klassiker ist der 2003er-Williams-FW25, gefahren von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher. Beide Fahrzeuge sind in der F1-2018-Headline-Edition (Erstauflage) enthalten. Zusätzlich wird Codemasters zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veröffentlichung von F1 2018 einen DLC anbieten, der beide Fahrzeuge enthalten wird. Weitere Classic Cars werden in den kommenden Wochen angekündigt. Mit diesen beiden Klassikern möchte der Hersteller "den größten Wunsch der Fans" erfüllt haben. F1 2018 erscheint am 24. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One."Die Beigabe der klassischen Fahrzeuge zum Spiel des letzten Jahres war für Spieler und Fans des F1-Rennsports ein Highlight, und wir wollten mit der Zugabe weiterer Classic Cars in F1 2018 eben darauf aufbauen", kommentiert Paul Jeal, Franchise Director für Formula 1 bei Codemasters. "Der Brawn ist zweifelsohne der meistgefragte Klassiker in unserer passionierten F1-Community, und wir freuen uns sehr, dieses Fahrzeug nun ins Spiel bringen zu können. Beide Meisterschaften, die Fahrer- und die Konstrukteursweltmeisterschaft, in nur einer einzigen Saison zu gewinnen, ist eine phänomenale Leistung und hat Brawn schlagartig zum Kult gemacht und dazu sieht es auch noch großartig aus. Der 2003er-Williams war ebenfalls ein fantastisches Auto, das mit der laufenden Saison immer besser wurde. Juan Pablo Montoya hat es gleich acht Mal in Folge auf das Siegertreppchen geschafft, und ich bin mir sicher, dass die Community darauf brennt, auch hinter dem Lenkrad dieses Fahrzeugs Platz nehmen zu können."Neben der verbesserten Grafik und der Berücksichtigung des ERS bietet F1 2018 mehr Classic Cars. Auch der Karrieremodus wird erweitert. F1 2018 enthält alle offiziellen Fahrer, Teams und Strecken der Formel 1 Saison 2018. Zusätzlich bietet das Spiel zum ersten Mal seit 2008 wieder den French Grand Prix mit der Paul-Ricard-Rennstrecke und auch der Große Preis von Deutschland wird mit dem Hockenheimring vertreten sein. Weltweiter Release-Termin ist der 24. August 2018 für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Headline Edition Preorder Classic Car Reveal