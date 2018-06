F1 2018: Großer Preis von Frankreich: "Circuit Paul Ricard" im Video - 4Players.de

Codemasters hat einen neuen Trailer zu F1 2018, dem offiziellen Videospiel der 2018 FIA Formula One World Championship, veröffentlicht. Das Video (inkl. Spielszenen) dreht sich um die Rückkehr des Großen Preises von Frankreich in den Rennkalender der Formel 1. Darüber hinaus sprechen die französischen Fahrer Romain Grosjean, Esteban Ocon und Pierre Gasly sowie Carlos Sainz vom Renault Sport Formula One Team über den virtuellen Nachbau der Strecke "Circuit Paul Ricard"."Ich spiele Games seit ich ein Kind war ... und ich hab noch nicht damit aufgehört", sagt Ocon. "Die Spiele haben sich unglaublich weiterentwickelt und werden zunehmend realistischer. Meine Tagesroutine beinhaltet tagsüber das Training und abends spiele ich für ein bis zwei Stunden. Und ich finde es sehr hilfreich. Wenn wir mal kein Rennwochenende haben, dann fahre ich einfach so für mich."Das Feedback der Fahrer kommentiert Lee Mather, Game Director bei Codemasters für F1 2018: "Die Zeit mit den echten Fahrern war fantastisch für uns. Das sind die Jungs, die genau wissen, wie es ist, eins dieser unglaublichen Autos zu fahren. Ihr Feedback zu erhalten, das ist für uns unglaublich wertvoll. Die Tatsache, dass alle vom Spiel und der Richtung, in die wir es entwickeln, positiv beeindruckt waren, freut uns außerordentlich."F1 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018. Zusätzlich beinhaltet die Erstauflage von F1 2018, die Headline-Edition, neben 2003er-Williams-FW25, gefahren von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher, auch den von der F1-Community sehnlich erwarteten Brawn-BGP-001 von 2009, gefahren von F1 Weltmeister Jenson Button und seinem Teamkollegen Rubens Barichello. Das F1-Rennspiel erscheint am 24. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Paul Ricard Reveal