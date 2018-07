F1 2018: Trailer: Nico Hülkenberg dreht eine Runde auf dem Hockenheimring - 4Players.de

An diesem Wochenende findet auf dem Hockenheimring der "Große Preis von Deutschland" statt. Passend dazu hat Codemasters ein Video aus F1 2018 veröffentlicht, in dem Nico Hülkenberg, Fahrer des Renault Sport Formula One Teams, eine (kommentierte) Runde auf dem Hockenheimring dreht. In dem Clip spricht er über die Rückkehr des Großen Preises von Deutschland in die aktuelle F1 Saison und gibt Ratschläge, wie auf der Strecke die bestmöglichen Rundenzeiten gefahren werden können."Es ist fantastisch, dass die echten F1-Fahrer Zeit mit dem Spiel verbringen und uns Feedback über das Handling und das Spiel als Ganzes geben", sagt Lee Mather, Game Director von F1 2018. "Die Fahrer können einen feineren Einblick geben und zum Beispiel mit uns über Aspekte der Strecken sprechen, die nur sie persönlich kennen können."Letztes aktuelles Video: Hülkenberg Hot Lap HockenheimringF1 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018. Zusätzlich beinhaltet die Erstauflage von F1 2018, die Headline-Edition, neben 2003er-Williams-FW25, gefahren von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher, auch den von der F1-Community sehnlich erwarteten Brawn-BGP-001 von 2009, gefahren von F1 Weltmeister Jenson Button und seinem Teamkollegen Rubens Barichello. Das F1-Rennspiel erscheint am 24. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unsere Vorschau findet ihr hier