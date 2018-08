F1 2018: Video über die Fahrzeug-Simulation der F1-Rennwagen - 4Players.de

Codemasters hat den dritten Teil einer vierteiligen Serie von Video-Entwicklertagebüchern für F1 2018 veröffentlicht. In dem Video erklärt Dave Greco, Senior Car Handling Designer bei Codemasters, die Fahrzeug-Simulation der F1-Rennwagen. Für die verbesserte Fahrwerkstechnik und Chassis-Physik, die neue Karkassen-Temperatur sowie für die realistische Umsetzung eines manuell bedienbaren ERS-Systems kamen Datensätze aus der echten F1 zum Einsatz. Reifenabnutzung, Reifenbeschaffenheit und die unterschiedlichen Wetterkonditionen sollen zudem ein "realistisches und verständliches Gefühl" von Bodenhaftung vermitteln."Ich glaube fest, dass F1 2018 ein enormer Schritt nach vorne ist, weil wir so viel mehr Aspekte einer Simulation eingeführt haben, die den Spielern ganz sicher gefallen werden", kommentiert Dave Greco, Senior Car Handling Designer für F1 2018. "Hier zu sagen, welches Detail das wichtigste und fortschrittlichste ist, fällt mir sehr schwer. Ich würde aber sagen, dass die erweiterte Simulation der Reifentemperatur die bisher realistischste Variante ist, die wir jemals angewendet haben. In diesem Jahr sind wir mit der Art, wie sich die Fahrzeuge anfühlen, mit dem Force Feedback und wie alles zusammenarbeitet, sehr nah an dem dran, was ich mir von einem Simulator wünsche. In den 20 Jahren meiner Karriere im Sim-Racing und dem echten Motorsport stand ich immer wieder vor Fragen wie: 'Ist ein Spiel mehr Simulator als ein anderes, weil es schwerer zu fahren ist?' Basierend auf meiner Erfahrung im echten Motorsport kann ich sagen, dass echte Rennfahrzeuge dafür konstruiert wurden, um jede Menge Bodenhaftung zu haben. Für mich geht es bei einem Simulator nicht darum, wie einfach er zu fahren ist oder wie einfach es ist, einen Kurve zu nehmen. Für mich geht es bei einer Simulation vielmehr darum, wie echt sie ist, wie viele physische Komponenten werden simuliert und speziell in diesem Jahr gibt es meiner Einschätzung nach nicht sehr viele Funktionen, die wir nicht simuliert haben. Es einfach nur ein Spiel zu nennen, das ist für mich nicht mehr ausreichend."Letztes aktuelles Video: F1 Car Handling Entwicklertagebuch 3F1 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018. Zusätzlich beinhaltet die Erstauflage von F1 2018, die Headline-Edition, neben 2003er-Williams-FW25, gefahren von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher, auch den von der F1-Community sehnlich erwarteten Brawn-BGP-001 von 2009, gefahren von F1 Weltmeister Jenson Button und seinem Teamkollegen Rubens Barichello. Das F1-Rennspiel erscheint am 24. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One.