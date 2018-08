F1 2018: Codemasters über die Grafik-Verbesserungen gegenüber F1 2017 - 4Players.de

Codemasters möchte mit dem folgenden "offiziellen Gameplay-Trailer #2" die Ingame-Grafik und den offiziellen Soundtrack von Brian Tyler in F1 2018 demonstrieren - allerdings ist der Clip nicht einmal 40 Sekunden lang.Stu Campbell (Art Director für F1 2018 bei Codemasters) sagt: "Die CI der Formel 1 wurde in diesem Jahr grafisch stark überarbeitet. Es hat einen aufregenden, frischen neuen Look und wir setzen alles dran, diesen Look auch weitestgehend in das Spiel zu übertragen. In diesem Jahr war es zudem unser erklärtes Ziel, das Spiel grafisch deutlich zu optimieren und dadurch eine authentischere und realistischere Erfahrung zu ermöglichen. Wenn man das neue Spiel mit dem von 2017 vergleicht, wird man diese Optimierungen deutlich wahrnehmen.""Neben den zahlreichen Verbesserungen im Karriere-Modus, bei den Klassikern und in der Simulation, wurde F1 2018 einer signifikanten, grafischen Überarbeitung unterzogen, mit neuen grafischen Elementen, darunter Staubwolken, Hitzeflimmern auf den Strecken, Hitzespiegelungen, neue Hitzestrahlung der Motoren und aufgeworfenem Schmutz abseits der Strecken, die das Spiel noch näher an den echten Sport bringen", schreibt der Publisher.F1 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der Saison 2018. Das F1-Rennspiel erscheint am 24. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer 2