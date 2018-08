F1 2018: Codemasters demonstriert die audiovisuellen Verbesserungen - 4Players.de

Codemasters hat den vierten und letzten Teil einer Serie von Video-Entwicklertagebüchern zu F1 2018 veröffentlicht. In dem Video (siehe unten) demonstrieren Art Director Stuart Campbell and Senior Audio Designer Brad Porter die Verbesserungen in den Bereichen Audio und Grafik des Formel-1-Rennspiels (zum Test )."Der größte sichtbare Zugewinn liegt sicherlich in den atmosphärischen Elementen," so Campbell. "In diesem Jahr nutzen wir ein umfangreiches Atmosphären-System, das den Spielern einen optimaleren Eindruck der Szenerie vermittelt und einige beeindruckende Momente bereithalten wird. (...) Eins der wichtigsten Dinge der echten F1 ist für mich das Hitzeflimmern direkt am Start: die Hitze, die von der Strecke und den laufenden Motoren aufsteigt und der Spiegelungseffekt, den man auf der Strecke wahrnehmen kann. Wir haben F1 2018 einen komplett neues System für diese Effekte hinzugefügt und die Unterschiede zu den Vorjahren sind vor allem während der Rennen auf der Strecke und im Replay wahrzunehmen.""Wir haben versucht, die Motorengeräusch so realistisch wie möglich klingen zu lassen, so wie die Fans es sich von uns gewünscht haben. Wir haben im letzten Jahr Strecken wie Abu Dhabi, Barcelona und Paul Ricard besucht, haben mit den F1 Teams zusammengearbeitet, sind mit ihnen zu Test-Sessions in die Garagen gegangen, haben die Fahrzeuge mit unserem neuen Equipment aufgenommen und sind für externe Aufnahmen zusätzlich an die Streckenränder gegangen. In den Garagen haben wir zusätzliche Umgebungsgeräusche aufgezeichnet, sind raus in die Fahrerlager und in die Boxengasse. In puncto Audio klingt das Spiel jetzt sehr viel glaubwürdiger und weitaus authentischer", erklärt Porter.Letztes aktuelles Video: Art Audio Entwicklertagebuch 4