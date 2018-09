F1 2018: eSports-Pläne und Pro Series - 4Players.de

Codemasters hat Details zu den eSports-Plänen für F1 2018 bekanntgegeben bzw. zur "F1 Esports Pro Series 2018". Die "Pro Series" wird in einer Serie von drei Veranstaltungen ausgetragen. Am Veranstaltungsort, der Gfinity Esports Arena in London, finden am 10. und 31. Oktober die ersten Wettkämpfe statt. Abgeschlossen wird die "Pro Series" am 16. und 17. November. Alle Veranstaltungen werden auf Facebook und ausgewählten TV-Sendern übertragen ( Details ).Im Anschluss an ein Auswahlverfahren treten die Fahrer für ein offizielles Team der 2018 FIA Formula One World Championship an: Mercedes-AMG Petronas Esports, Red Bull Racing Esports Team, Hype Energy eForce India F1 Esports Team, Williams Esports, Renault Sport Team Vitality, Haas F1 Esports Team, McLaren Shadow, Toro Rosso Esports Team und das Alfa Romeo Sauber F1 eSports Team."Die 'Pro Series' ist der spannende Höhepunkt der preisgekrönten F1 Esports-Serie, zu deren Beginn vor einigen Monaten nahezu 66.000 Spieler an vier Online-Qualifikationsrunden teilgenommen haben, um sich einen der begehrten Startplätze beim F1 Esports Pro Draft zu sichern, mit dem die 'Pro Series' im Juli offiziell eröffnet wurden. Bis dahin wurden in F1 2017, dem Vorgänger von F1 2018, dem offiziellen Videospiel zur FIA Formula One World Championship, mehr als 1.1 Millionen Runden auf dem PlayStation 4 Computer Entertainment System, der Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X und auf dem PC gedreht", schreibt Codemasters. "Nur 16 der talentiertesten Spieler aus neun Ländern sicherten sich beim Pro Draft im Juli, mit dem mehr als 1 Million Menschen weltweit medial erreicht wurden, Startplätze als Mitglieder der offiziellen F1-Teams. Neben den bereits etablierten Fahrern werden diese Spieler nun um ein Preisgeld von 200.000 Dollar antreten, das basierend auf den Platzierungen ausgelobt wird. Alle bisherigen Aktivitäten und Rennen während des öffentlichen 'Pro Draft' können hier auf YouTube eingesehen werden."Eine Übersicht Teams und der Fahrer, die bisher für den Start in der diesjährigen "Pro Series" bestätigt sind und schon bald gegeneinander antreten werden:Julian Tan, Head of Digital Growth & F1 Esports bei der Formula 1 sagt: "Der Start der Pro Series ist eines der zentralen Ereignisse der F1 Esports-Serie. Weltweit haben sich Spieler in einer sehr kurzen Zeit gemeinsam eingefunden, um sich ihren offiziellen F1-Teams anzuschließen und werden sich nun mit ihrer ganzen Passion für Motorsport und Gaming dafür einsetzen, ihren Weg auf das Podium zu finden. Gemeinsam mit den offiziellen F1-Teams haben wir es geschafft, die Kraft des Esports und die Magie der Formel 1 zu vereinen und eine adrenalingeladene Serie zu etablieren, die rund um den Globus übertragen wird. Jetzt ist es an der Zeit für die Teams, um ihre besten Leistungen abzuliefern und wir können es kaum noch abwarten, die diesjährigen besten Teams und Fahrer als Weltmeister zu feiern."Jonathan Bunney, VP Publishing bei Codemasters sagt: "Wir sind von dem Können und der Hingabe, die unsere Spieler-Community mit F1 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC unter Beweis stellen, schwer beeindruckt. Die Pro Serie hebt das Talent der Spieler auf einen neuen Level und ist bereit, um zeitgleich für F1 und Spiele-Fans Geschichte zu schreiben."Mark Brittain, Chief Commercial Officer bei Gfinity sagt: "Für uns ist es ein Privileg, einige der allerbesten Gamer der Welt in der Gfinity Esports-Arena zur F1 Pro Series begrüßen zu dürfen. Wir sind gespannt darauf, einen Wettbewerb wie nie zuvor gesehen erleben zu können, wenn unsere unglaublich talentierten Fahrer ihre Kopf-an-Kopf-Kämpfe austragen, um später zum diesjährigen F1-Esport-Weltmeister küren zu lassen. Für aufstrebende Spieler, die der Serie auf der ganzen Welt folgen, ist diese Veranstaltung nicht weniger als unglaublich fesselnd."Letztes aktuelles Video: Art Audio Entwicklertagebuch 4