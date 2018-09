Ride 3: Auf Ende November verschoben; Liste mit allen Motorrädern - 4Players.de

Milestone verschiebt die Veröffentlichung von Ride 3 um knapp drei Wochen. Demnach wird das auf Unreal Engine 4 basierende Motorrad-Rennspiel erst am 30. November 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - und nicht am 8. November 2018 wie ursprünglich geplant. Die Entwickler wollen sich mehr Zeit für das Feintuning nehmen, heißt es . Im Vergleich zu den Vorgängern sollen Verbesserungen in den Bereichen Realismus, Individualisierung und Inhaltsvielfalt geboten werden.Ride 3 wird über 230 lizenzierte Motorräder aus sieben unterschiedlichen Kategorien umfassen, u. a. von Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, MV Agusta, Suzuki, Triumph und Yamaha. Die vollständige Liste mit allen Motorrädern, die zum Verkaufsstart enthalten sein werden, findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Motorcycle Encyclopedia Trailer