Grimmwood: Kooperative Dorfverteidigung gegen Monsterhorden ist in die Beta gestartet - 4Players.de

Im vor kurzen von Headup Games angekündigten Online-Rollenspiel Grimmwood wird das heimische Dorf jede Nacht von zahlreichen finsteren Monstern angegriffen. Dementsprechend viele Spieler können sich zusammentun, um den Unterschlupf zu verteidigen: Bis zu 30 Personen kooperieren miteinander - allerdings nur asynchron - um der Bedrohung Herr zu werden. Das von Entwickler Big Moustache Games vermischt laut Pressemitteilung Survival-, Roguelike- und Explorations-Elemente mit Hexfeld-Karten und ist noch bis Mitte Juli in der Open Beta auf Steam spielbar.

"Das Gameplay

Jede Nacht greifen Monster dein Dorf an. Nutze die Tageszeit und deine Ausdauerpunkte, um den computergenerierten Wald zu erkunden, sowie Waffen als auch nützliche Gegenstände wie Nahrung und Ressourcen zu finden. Nutze die dir zur Verfügung stehenden Mittel, um die Befestigungsanlagen deines Dorfes zu verstärken und dich nachts besser gegen die Monster verteidigen zu können. Verteile Aufgaben und triff mit den anderen Spielern Entscheidungen, arbeitet zusammen, denn jede Nacht werden die Angriffe stärker ... und das Dorf muss dem unter allen Umständen standhalten!



Die Spielwelt

Die Welt von Grimmwood befindet sich in einen ans 16.Jahrhundert angelehnten unbenannten Krieg, der sich über den ganzen Kontinent erstreckt. Die Dorfbewohner sind einfache Leute; geflohen aus den großen Städten suchen sie Zuflucht in den Tiefen des zeitlosen mystischen Waldes. Viele von ihnen haben ihre Liebsten und ihre ganze Habe verloren... nur ihr Überlebenswille ist stärker den je.



Das Dorf

Das Dorf das die Überlebenden tief im großen Wald entdeckt haben scheint älter zu sein als es auf den ersten Blick scheint - vermutlich sogar einige Jahrhunderte alt. Es ist trostlos und völlig leer von Anzeichen für Leben; zudem gibt es nichts was darauf hindeuten würde was mit den früheren Einwohnern geschehen ist.





Die Monster

Der große Wald ist alt und unüberschaubar. Hier findet man Dinge die bisher von niemandem entdeckt wurden… der lang genug überlebte, um davon zu berichten. Die Dorfbewohner sind hier nicht erwünscht - sie stören nur die natürliche Ordnung der Dinge in diesem düsteren und abgeschiedenen Teil der Welt.



Die mystischen Kräfte

Viele der Dinge die im großen Wald passieren sind anders als alles was die Dorfbewohner jemals erlebt haben oder verstehen könnten. Wiederbelebung, mystische Artefakte, Kräuter und Tränke mit außergewöhnlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper - es gibt vieles das man entdecken und untersuchen kann... und vor dem man sich vielleicht auch fürchten sollte.





FEATURES



• Entgegen allen Erwartungen: Überlebe, indem du eine Ansammlung von Fremden zu einer starken Gemeinschaft aufbaust.



• Jeder Neubeginn ist eine völlig neue Erfahrung: eine riesige, prozedural erstellte Hexfeld-Karte des Waldes gilt es zu erkunden - 600 Kacheln groß!



• Wähle deinen Pfad weise: Jede Aktion kostet Ausdauerpunkte, von denen dir pro Tag nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung steht.



• Kontinuierlicher asynchroner Multiplayer: Logge dich jederzeit während der in Echtzeit ablaufenden 24-Stunden Zyklen ein, um zusammen mit den anderen Dorfbewohnern Vorbereitungen zur Verstärkung der Verteidigungsanlagen zu treffen oder um die Wildnis zu erkunden.



• Behalte deine vitalen Werte und deinen Verstand im Blick: Dein Geisteszustand und deine körperliche Verfassung wirken sich direkt und indirekt auf das Spielgeschehen aus und beeinflussen deine Effizienz und Spielweise.



• Starker Schwerpunkt auf soziale Interaktionen: Mittels In-Game Chat und ein Forum können alle Notwendigkeiten und wichtigen Entscheidungen diskutiert und abgesprochen werden.



• Permadeath, Roguelike-Elemente: Nach dem Tod übernimmst du lediglich dein Wissen und die Erfahrung deiner letzten Leben.



• Spiel nach den Regeln... oder auch nicht: Stimme darüber ab Dorfbewohner zu verbannen, die nicht zum Überleben des Dorfes beitragen oder die den Spielspaß der übrigen Beteiligten ruinieren wollen."