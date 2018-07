Grimmwood: Verlässt Anfang August den Early Access bei Steam - 4Players.de

Das „Social Multiplayer RPG“ Grimmwood wird den Early Access bei Steam am 2. August verlassen. Das haben Big Moustache Games und Headup Games bekannt gegeben. An der Open Beta haben mehr 20.000 Spieler teilgenommen, deren Feedback unter anderem den zusätzlichen Blitz-Modus hervorgebracht hat, bei dem der Tageszyklus im Spiel auf 15 Minuten statt der regulären 24 Stunden verkürzt wird.Das Ziel bei Grimmwood besteht darin, mit einer Gemeinschaft von bis zu 30 Spielern ein Dorf in einem mystischen Wald vor bösen Kreaturen zu verteidigen, die nach Sonnenuntergang über die Siedlung herfallen. Bei Tag marschiert man durch den prozedural generierten Wald, um Waffen, Nahrung und andere Ressourcen zu sammeln, die man benötigt, um die darauffolgende Phase durch die Dunkelheit zu überleben. Dabei nimmt die Stärke und Intensität der Attacken mit jeder weiteren Nacht zu.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer