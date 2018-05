I Hate Running Backwards: Abgedrehtes Actionspiel von Devolver Digital im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC) Screenshot - I Hate Running Backwards (PC)

Schon am 22. Mai erscheint das abgedrehte Actionspiel I Hate Running Backwards für PC, PS4 und Xbox One, das die Helden aus Spielen wie Serious Sam, Hotline Miami oder Enter the Gungeon für die explosive Sause vereint. Entwickelt wird der Indie-Titel von Binx Interactive in Kooperation mit Croteam Incubator und Devolver Digital.In der Pressemitteilung heißt es:"I Hate Running Backwards ist ein unendlich andauerndes, adrenalin-geladenes Shoot’em-Down, das den Schwerpunkt auf die Zerstörung und den Kampf gegen unendliche Wellen von Feinden legt, während man in der Zeit durch prozedural erzeugte, vollständig zerstörbare Welten reist! Spieler wählen ihren Charakter und schießen die Feinde mit einem leistungsstarken Arsenal von Schrotflinten, Lasern, Raketenwerfern, Singularitätskanonen und anderen Waffen aus dem Weg! Dabei wird man stärker, wenn man sich Extras erspielt – um damit dann auch herausfordernde Bosse auf dem Weg elegant zu erledigen."Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Eine Umsetzung für Switch befindet sich ebenfalls in Arbeit und soll zu einem nicht näher genannten Termin nachgereicht werden.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer