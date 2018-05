Kenshi: Early-Access-Update: Deutsche Übersetzung - 4Players.de

Kenshi ist laut Hersteller ein "auf Teamplay basierendes Open-World-RPG, bei dem der Fokus auf den Sandbox-Elementen der offenen Spielwelt statt auf einer geradlinigen Geschichte liegt. Sei ein Händler, Dieb, Rebell, Kriegsherr, Abenteurer, Bauer, Sklave oder einfach nur gefundenes Fressen für die Kannibalen. Erforsche neue Ausrüstung und stelle sie her. Kaufe deine eigenen Gebäude und werte sie auf, um sie in gefährlichen Situationen als sicheren, befestigten Rückzugsort zu nutzen, oder mache ein Geschäft in ihnen auf. Unterstütze die verschiedenen Fraktionen dieser Welt oder stelle dich ihnen entgegen, während du nach der Stärke und dem Wohlstand strebst, die man braucht, um in dieser rauen Wüste überhaupt überleben zu können. Trainiere deine Männer und lass sie von schwächlichen Opfern zu Meisterkriegern werden. Trage die verwundeten Mitglieder deiner Gruppe in Sicherheit und sorge dafür, dass sie alle lebend nach Hause zurückkehren."





Für Kenshi steht das Update 0.98.27 zum Download bereit. Mit dem Patch kommt die deutsche Übersetzung ins Spiel, die allerdings noch nicht komplett fertig ist (zum Change-Log ). Das Open-World-Rollenspiel befindet sich seit dem 20. März 2013 in der Early-Access-Phase bei Steam - mit "sehr positiven" Nutzer-Reviews (87% von 3.976 Nutzer-Reviews sind "positiv").