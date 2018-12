Kenshi: Einzelspieler-Rollenspiel nach zwölf Jahren Entwicklung erschienen - 4Players.de

Nach zwölf Jahren Entwicklung (davon vier Jahre im Early Access) ist Kenshi bei Steam für PC veröffentlicht worden. Der Preis beträgt 26,99 Euro."Nach zwölf Jahren Entwicklung als Einzelperson, dann Aufstockung des Teams auf sechs Personen und erneute Verkleinerung auf vier Mann sowie der jahrelangen Suche nach einer Lösung für das Update-Deaster von 2015...haben wir bis zum Ende durchgehalten und letztendlich Version 1.0 geschaffen. Wir möchten unserer Community danken, die uns auf dem langen Weg immer unterstützt und nie den Glauben an uns verloren hat", erklärt das Team von Lo-Fi Games bei Steam . Sie wollen auch in Zukunft weiter an Kenshi arbeiten.Kenshi spielt in einer weitläufigen "Schwert-Punk Open World" und bietet "komplett offenes Gameplay" inkl. teambasierter Steuerung und City-Building. "Ein Open-World-RPG, in dem du mit deiner NPC-Gruppe durch die Gegend streifst und bei dem der Fokus auf den Sandbox-Elementen der offenen Spielwelt statt auf einer geradlinigen Geschichte liegt. Sei ein Händler, Dieb, Rebell, Kriegsherr, Abenteurer, Bauer, Sklave oder einfach nur gefundenes Fressen für die Kannibalen", erklärt Lo-Fi Games."Wir hatten verschiedene Probleme wie Verzögerungen, dem Budget, Engine Upgrades und natürlich mit zahlreichen Bugs, die wir beheben mussten", so Lo-Fi Games CEO und Hauptentwickler Chris Hunt. "Aber es ist toll, die Ziellinie erreicht zu haben und wir freuen uns, in der Community, die uns über Jahre unterstützt hat, so viel Enthusiasmus zu sehen. Ich hoffe, dass Kenshi ein Bedürfnis in den Spielern stillt, das größere Spiele in der Branche nicht erfüllen können - ein Bedürfnis nach Freiheit und Tiefgang. Kenshi schreibt eigene Geschichten und wir denken, wir bieten eine komplett einzigartige Erfahrung, die für jeden Spieler anders ist. Einige unserer Lieblingsspielerfahrungen haben wir hier gesammelt: lofigames.com/player-stories . Wir wollen allen unseren Fans, Unterstützern und Freiwilligen danken, die uns in dieser langen Entwicklungszeit nie aufgegeben haben. Wir hätten es ohne sie niemals geschafft. Auch wenn wir nicht auf jede Nachricht von unseren Fans persönlich antworten können, berührt uns jede Message und motiviert uns dazu, etwas Großartiges zu erschaffen."Letztes aktuelles Video: 10 Trailer