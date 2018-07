Green Hell: Survival im Dschungel: Die 'Grüne Hölle' öffnet Ende August ihre Early-Access-Pforten - 4Players.de

Am 29. August 2018 wird Green Hell von Creepy Jar (Indie-Studio ehemaliger Techland-Mitarbeiter) in den Early Access auf Steam starten. Zu Beginn wird die Early-Access-Version ungefähr die Hälfte der geplanten Dschungel-Karte, fünf gefährliche Kreaturen, allerlei Parasiten und Krankheiten sowie einen Teil des Story-Modus mit Tutorial umfassen. Im weiteren Verlauf sollen feindliche Stämme, neue Todesanimationen, Tauchen & Angeln und weitere Sprachen hinzugefügt werden. Anfänglich sollen Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch geboten werden.In dem psychologischen Survival-Simulator wird man aus der Egoperspektive in den Amazonas-Regenwald versetzt, wo man nicht nur körperliche, sondern auch geistige Strapazen überstehen muss. Die Entwickler beschreiben den Titel als realistische Survival-Simulation: "Nutze echte Survival-Techniken (darunter Feuerstellen und Lagerbau sowie das Auslegen von Tierfallen). Stelle Gegenstände her, die du zum Überleben brauchst (unter anderem Waffen und Werkzeuge). Finde Essen (durch Jagd und Ackerbau). Wunden, Krankheiten und andere Verletzungen müssen behandelt werden, wenn du ihnen nicht erliegen willst. (...) Die Geschichte von Green Hell legt besonderes Augenmerk auf die psychologischen Aspekte des Überlebens unter Extrembedingungen. Du kämpfst nicht nur gegen die Umgebung, sondern auch um deine geistige Gesundheit. Wirst du erfolgreich sein oder in die Tiefen deines eigenen Verstandes stürzen?"Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer