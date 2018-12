Green Hell: Early Access: Water Update bringt Schwimmen, Tauchen, Angeln und drei Schwierigkeitsgrade - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Green Hell ist das große Water Update bei Steam erschienen. Es umfasst einen neuen Kartenabschnitt und diverse Tiere, darunter Skalare, Diskusfische, den schwarzen Kaiman, "Mysterienschnecken", Garnelen und die rote Krabbe. Neben neuen Pflanzen und Fallen kommt ein Angel-System (Angelruten herstellen, Fische fangen) ins Spiel. Auch Schwimmen und Tauchen kann man fortan.Des Weiteren haben die Entwickler das Schwierigkeitssystem komplett angepasst. Fortan kann man zwischen drei Modi wählen: A Walk in the Park, Welcome to the Jungle und Green Hell. "A Walk in the Park" ist ein friedlicher Modus ohne feindliche Angriffe, aber man kann sich immer noch dafür entscheiden, sich selbst in Gefahr zu begeben. Dieser Modus wird für Spieler empfohlen, die sich auf das Bauen und die Erkundung des Amazonasgebiets konzentrieren wollen. "Welcome to the Jungle" wird als ausgewogene Survival-Herausforderung bezeichnet. Auf "Green Hell" sind die Gegner feindseliger und die geistige Gesundheit spielt eine wichtigere Rolle.Das nächste Update soll sich um vorrangig um den Kampf drehen (neue Gegenspieler, Rüstungssystem, Fallen für Menschen, KI-Verhalten, KI-Schadenssystem, neues Challenge-Szenario).Letztes aktuelles Video: Water Update