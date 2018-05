RockShot: Third-Person-Shooter macht sich für den Early Access bereit - 4Players.de

Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC) Screenshot - RockShot (PC)

Mit RockShot wollen der japanische Entwickler Soleil und Publisher Gameforge einen neuen Akzent in der Shooter-Szene setzen: Der Third-Person-Shooter ehemaliger Dead-or-Alive- und Ninja-Gaiden-Entwickler soll vor allem mit innovativen Spielmodi aufwarten, die Newcomer und Multiplayer-Veteranen gleichermaßen begeistern sollen. Bereits im Juni soll die Free-to-play-Action in englischer und deutscher Sprache in den Early Access auf Steam starten.Zum Spiel selbst heißt es: "RockShot ist ein kostenlos spielbarer, sehr schneller Third-Person-Shooter mit außergewöhnlich komplexem Gameplay. Nachdem sie erste Skills unter Beweis gestellt haben, schließen sich die Spieler zu Teams zusammen und stürzen sich in aufreibende Feuergefechte. Während in PvP- und PvE-Modi um den Sieg in der Schlacht gekämpft wird, geht es im Raid-Modus darum, die eigene Basis zu gestalten, kompromisslos zu verteidigen oder in die Basis der Gegner einzudringen, um den eigenen Einflussbereich auf der Karte weiter auszubauen. Erfahrungen sammeln die Spieler in klassischen, aber auch sehr ausgefallenen Event-Modi, die ständig wechseln und auch mal Hühner, Melonen und Mutanten zum Einsatz bringen, die sehr unterhaltsam für Abwechslung sorgen. Die gewonnenen Ressourcen werden in zusätzliche Waffen investiert, um Gegner weiter auf Abstand zu halten. Dabei kommen neben einem breiten Sortiment an automatischen Feuerwaffen auch Katanas, Maschinengewehre oder auch mal Flying-V-E-Gitarren zum Einsatz." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer