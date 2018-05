Imperator: Rome: Das Römische Reich und darüber hinaus: Hardcore-Strategie vom Paradox Development Studio - 4Players.de

James Dean hat geschrieben: ? Heute 15:56 Ich freue mich, aber bin dennoch enttäuscht. Hatte mich auf Vicky 3 gefreut. Ist aber wohl für Paradox inzwischen zu hardcore oder ihnen fällt nicht ein, wie sie es vercasualisieren können, wie z.B. HoI4. Ich freue mich, aber bin dennoch enttäuscht. Hatte mich auf Vicky 3 gefreut. Ist aber wohl für Paradox inzwischen zu hardcore oder ihnen fällt nicht ein, wie sie es vercasualisieren können, wie z.B. HoI4.

Sorry, aber der Versuch (wenn auch misslungen bei HoI4) Das Ganze etwas übersichtlicher zu machen fällt bei mir nicht unter Vercasualisierung. HoI war seit Teil 3 viel zu unübersichtlich und war teils weniger umgänglich als so manches Gary Grigsby Spiel. Da bin ich schneller durch War in the Pacific gestiegen als die Systeme von Hoi3 und 4. Eu4 war ziemlich gut alles in Allem ebenso wie CK2.EDIT: das was hier über das neue Spiel steht könnte man auch für einen Testlauf für ein neues POP-Modell betrachten für Vic3