Age of Wonders: Planetfall: Dvar-Fraktion: Schwere Industrie, Explosivwaffen und Tunnelbohrer - 4Players.de

Zu den spielbaren Fraktionen in Age of Wonders: Planetfall gehören die Dvar. Die Fraktion setzt auf schwere Industrie um möglichst viele Rohstoffe abzubauen und schreckt auch nicht davor zurück, ganze Gebirge von der Oberfläche verschwinden zu lassen. In den rundenbasierten Gefechte setzen sie auf Explosivwaffen mit Flächeneffekten, die praktischerweise keinen Schaden bei ihren eigenen Einheiten anrichten. Auch ihre Einheiten sind im folgenden Video zu sehen.Zuvor hatten die Triumph Studios und Paradox Interactive die Kir'Ko und die Vanguard vorgestellt.Age of Wonders: Planetfall wird 2019 für PC und nicht näher benannte Konsolen erscheinen. Wie der Name vermuten lässt, spielt Planetfall in einem Sci-Fi-Universum. An den Grundfesten der 4X-Strategiereihe wollen die Entwickler aber nicht rütteln. Daher wird man sein futuristisches Imperium im Rundenmodus aufbauen und taktische Kämpfe ausfechten können. Im Spiel versucht man aus dem dunklen Zeitalter eines gefallenen galaktischen Imperiums hervorgehen, um eine neue Zukunft für das eigene Volk zu schaffen. Bei der Erkundung der Ruinen auf dem Planeten und der Begegnung mit anderen Fraktionen, die sich jeweils auf ihre eigene Weise entwickelt haben, sollen die Spieler die Geschichte einer vernichteten Zivilisation enträtseln können.