Age of Wonders: Planetfall: Erscheint Anfang August auf PC, PS4 und Xbox One in drei Editionen - 4Players.de

Paradox Interactive hat den Releasetermin von Age of Wonders: Planetfall angekündigt. Das Strategiespiel erscheint am 6. August 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One - sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form."Es ist offiziell - der Countdown läuft! Wir können es kaum erwarten den Fans unser Spiel zu präsentieren. Wir arbeiten hart daran, Age of Wonders: Planetfall rechtzeitig zur Primetime des Jahres fertig zu stellen und die Spielerfahrung zu bieten, die wir uns selbst vorstellen", sagt Lennart Sas, CEO der Triumph Studios. "Es ist ein riesiges Projekt aber ich bin zuversichtlich, dass unser Team es schaffen wird und die Fans das Spiel lieben werden."Das Spiel wird in drei Editionen erscheinen. Neben der Standard Edition (nur das Hauptspiel) für 49,99 Euro gibt es die Deluxe Edition (59,99 Euro) und die Premium Edition (89,99 Euro). Die Preise gelten für die PC-Version. Die Deluxe Edition umfasst ein digitales Artbook, den Soundtrack, das Dekopaket "Bravado Bundle", das Dekopaket "Spacerpunk" und den Szenarioplaneten "Infested Worlds" (Überlebe in einer von Alien-Flora und Fauna überwucherten Welt, die von der Fraktion der Kir'ko dominiert wird). Die Premium Edition umfasst alle Inhalte der Deluxe Edition sowie den Season Pass. Der Season Pass soll drei Erweiterungen sowie "einen Sofortbonus" aufweisen.Steam-Hinweis: Benötigt einen Drittanbieteraccount: Paradox Account (für Multiplayer) (Unterstützt Verknüpfung mit Steam-Account).Letztes aktuelles Video: Story and Pre-Order Trailer