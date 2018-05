Block Sport: Sci-Fi-Sportspiel bereitet sich für offenes Beta-Wochenende vor - 4Players.de

Vom 24. bis zum 27. Mai 2018 können interessierte PC-User das im Early Access befindliche Multiplayer-Sport-Kampfspiel Block Sport im Rahmen eines offenen Beta-Wochenendes kostenlos auf Steam ausprobieren, wie die dänischen Entwickler Hero Blocks bekannt geben. Anmeldungen für entsprechende Keys sind über die offizielle Website möglich. Zum Spiel selbst heißt es: "Block Sport ist ein Team-eSport, der die Messlatte für digitale Wettkämpfe und das Skill-Limit von Spielern heben will. Mit Charakter-Modellen, die in Echtzeit Stück für Stück zerstört werden können, vermischt Block Sport eine einzigartige Action-Spielerfahrung mit einem traditionellen Sport-Punktesystem in spannenden Drei-gegen-Drei Roboter-Matches.Die richtige Position und perfektes Timing sind essentiell um seine Feinde aus zu manövrieren und mit Hilfe des vielschichtigen Kombo-Systems zu besiegen. Spieler beeinflussen die Kraft und Geschwindigkeit ihrer Attacken und müssen perfekte Präzision beweisen, um das Tor-Schild ihrer Gegner zu zerstören und ein Tor zu schießen. Alternativ können sie das gegnerische Team auch Stück für Stück zerschmettern." Block Sport soll im Lauf des Jahres erscheinen und dahin mit zahlreichen Updates verbessert werden. Hier ein Video mit aktuellen Spielszenen: