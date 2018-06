Forza Horizon 4: Rennspiel für PC und Xbox One angekündigt; weitläufige Shared-Open-World in Großbritannien - 4Players.de

Beim "Xbox E3 2018 Briefing" ist Forza Horizon 4 offiziell angekündigt werden. Das von Playground Games entwickelte Rennspiel wird nicht in Japan spielen, sondern im "historischen" Großbritannien. Es wird am 2. Oktober 2018 für PC (Windows 10) sowie Xbox One erscheinen - und auch im Xbox Game Pass enthalten sein. Käufer der Ultimate Edition erhalten vier Tage Vorabzugang, zwei Erweiterungspakete, den Car Pass, VIP Membership und mehr.In Forza Horizon 4 ist man in einer Shared-Open-World unterwegs. Auf den Straßen und den Off-Road-Pisten tummeln sich somit andere (menschliche) Spieler, mit denen Interaktionen möglich sind (Convois, Koop-Fortschritt, kooperative World-Events etc.). Über 450 Fahrzeuge (inkl. Buggys) sind geplant.Eines der zentralen Features sollen dynamische Jahreszeiten sein - zusätzlich zu dynamischer Tageszeit und dynamischem Wetter. Je nach Jahreszeit verändert sich logischerweise die Umgebung. Im Winter frieren beispielsweise Gewässer zu und bisher unzugängliche Bereiche auf der Karte werden zugänglich. Jede Jahreszeit soll unterschiedliche Einflüsse auf das Spielgeschehen und das Fahrverhalten haben. Auf der Xbox One X wird es außerdem einen 60-fps-Modus geben (Angaben zur Auflösung wurden nicht gemacht).Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018