Forza Horizon 4: Entwickler stellen die vier Jahreszeiten ausführlich vor - 4Players.de

Die vier Jahreszeiten und ihre Eigenarten gehören zu den größten Neuerungen in Forza Horizon 4 . Der Wechsel der Jahreszeit soll nicht nur bloß die Grafik verändern, sondern zum Beispiel auch Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben oder vorher unzugängliche Orte erreichbar machen, wenn im Winter beispielsweise ein See zufriert. Gleichzeitig sind auch manche Veranstaltungen an die aktuelle Jahreszeit gebunden und stehen nur im Winter zur Verfügung.Playground Games hat die vier Jahreszeiten in den vergangenen Wochen ausführlich in Videostreams vorgestellt und gestern die letzte "Season", den Frühling, präsentiert. Dabei kamen die Entwickler auch darauf zu sprechen, warum Edinburgh als virtuelle Stadt eingebaut wurde und nicht London. Die Antwort ist wenig überraschend, denn London sei einfach viel zu groß und zu komplex, um detailliert darstellt werden zu können. Dafür würde Edinburgh den typischen britischen Charme versprühen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Video-Vorschau