Forza Horizon 4: Trailer gibt einen Überblick über die Features des Rennspiels - 4Players.de

Microsoft gibt im folgenden Video einen rasanten Überblick über Forza Horizon 4 . Die Entwickler gehen kurz auf die unterschiedlichen Jahreszeiten, die eigenen Häuser der Spieler, die Showcase Events (u. a. ein Rennen gegen ein Hovercraft), die optionale Shared World mit 72 Spielern pro Server, die "Car Mastery" (ein eigener Skilltree für jedes Auto), die Herausforderungen und das "Team Adventure" ein.Das Video ist eine (sehr) kompakte Zusammenfassung der Livestream-Serie von Playground Games, in der vor allem die Jahreszeiten ausführlicher vorgestellt wurden ( wir berichteten ).Forza Horizon 4 wird am 2. Oktober 2018 für PC (Windows 10) sowie Xbox One erscheinen - und auch im Xbox Game Pass enthalten sein. Käufer der Ultimate Edition erhalten vier Tage Vorabzugang, zwei Erweiterungspakete, den Car Pass, VIP Membership und mehr.Letztes aktuelles Video: Features Preview