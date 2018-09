Forza Horizon 4: Demo verfügbar; DLC mit Karossen aus James Bond angekündigt - 4Players.de

darkchild schrieb am 13.09.2018 um 11:42 Uhr

Neben SC 6 mein einziges wirkliches Highlight in diesem Spieleherbst. Und das, obwohl mich das Setting auch anfangs etwas ernüchtert hat. Ansonsten ist das "More of the Same", so wie es hier ja scheint, eigentlich eine sehr gute Nachricht. Den 3er habe ich rauf und runter gespielt, die Addons waren eigentlich auch klasse, allerdings auf Dauer nicht mehr so motivierend. Von daher kann ich den Oktober nicht mehr abwarten. Wird aber nur die normale Version, diesen Car-Pass-Quatsch, den ich sowieso nie so wirklich durchblicke, können sie behalten. Zur Not wird das ein- oder andere Paket später mitgenommen, wenn es mich zu arg reizen sollte.