Forza Horizon 4: Spielfortschritt durch Anschauen und Übertragen von Streams - 4Players.de

In dem Open-World-Rennspiel Forza Horizon 4 erhält man durch das Anschauen sowie Übertragen von Streams so genannte Influence-Punkte, die zum Stufenanstieg benötigt werden und mit Ingame-Preisen belohnt werden. Der Streaming Service Mixer lässt sich nicht nur direkt aus dem Spielmenü heraus aktivieren, sondern die Übertragungen beeinflussen sogar den Spielfortschritt.Nach Angaben im Mixer-Blog erhält man als Zuschauer während einer Übertragung alle fünf Minuten Influence-Punkte, als Broadcaster wird man sogar alle zwei Minuten belohnt, wobei weitere Boni in Relation zu der Anzahl an Zuschauern ausgeschüttet werden.Dazu muss man lediglich das zum Gamertag zugehörige Microsoft-Konto mit dem Mixer-Konto zu verbinden, um neben Faktoren wie Fahrmanövern, Lackierungen, Blaupausen und Fotos auch mit dem Ansehen oder Ausstrahlen von Streams "Einfluss" im Spiel zu gewinnen.Letztes aktuelles Video: Official Commercial