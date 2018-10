Forza Horizon 4: Zwei Millionen Spieler in der ersten Woche; Strecken-Editor vorgestellt - 4Players.de

Satte zwei Millionen Spieler sind laut Xbox.com in Forza Horizon 4 in der ersten Woche unterwegs gewesen - ein sattes Ergebnis für das Arcade-Rennspiel, das für PC und Xbox One erhältlich ist. Das übersteigt übrigens die Zahl der Wagen, die laut RAC-Statistiken gleichzeitig im echten Großbritannien unterwegs sind (im Durchschnitt ca. 1,5 Mio.; insgesamt sind in UK allerdings 37,9 Mio. Fahrzeuge zugelassen).

Microsoft freut sich in der Erfolgsmeldung über den höchsten Metacritic-Schnitt eines Rennspiels der Generation ( momentan 89% und 92% ) sowie darüber, dass man das laut NPD und weiteren Quellen die bestverkaufte Rennspielserie der Generation unter seinen Fittichen habe. Man sollte allerdings bedenken, dass Teil 4 auch in Microsofts Abo-Service Xbox Game Pass verfügbar ist. Zumindest bei der Spielerzahl handelt es sich also nicht nur um klassische Käufer der Vollversion. Für den 25. Oktober ist übrigens ein Update mit dem Editor "Route Creator" geplant - also das Feature, nach dem die meisten Spieler gefragt hätten. Hier einige weitere Statistiken von Xbox.com:





"- More than 4.6 million hours of Forza Horizon 4 gameplay have been watched across Mixer, Twitch, YouTube and Facebook as of Oct. 9

- Players have logged more than 822.7 million miles – that’s probably not covered under manufacturer warranty

- The community has settled in quite nicely living the Horizon Life, purchasing more than 4.1 million properties and owning more than 74.4 million cars

- More than 377.7 million roads discovered – you’ve been looking for miles and miles and miles…"

