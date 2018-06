Cat Quest 2: The Lupus Empire: Katzen-Abenteuer für PC, PS4, Switch, iOS und Android mit Co-op (zwei Spieler) - 4Players.de

Nach der kurzen und knappen Ankündigung von Cat Quest 2: The Lupus Empire im Mai hat das Indie-Studio The GentleBros aus Singapur nun erste Details verraten und einen Trailer veröffentlicht. Das Open-World Action-Rollenspiel voller Katzen und Wortspiele wird Anfang 2019 für PC, PlayStation 4, Switch, Android und iOS erscheinen.In dem Nachfolger von Cat Quest wird man eine Welt voller Monster, Dungeons und Quests erkunden können. Man wird sowohl bekannten als auch neuen Landstrichen einen Besuch abstatten und kann diesmal kooperativ, also gemeinsam, mit einem zweiten Spieler losziehen. Die Story wird sich um zwei verfeindete Königreiche drehen.Letztes aktuelles Video: Reveal Teaser