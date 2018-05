Disdoored: Auf Knet-Basis designter Überlebenskampf im Anmarsch - 4Players.de

Anton Riot ( Don't open the Doors! ) und Bitbox ( Life is Feudal ) haben das Mehrspieler-Survival-Abenteuer Disdoored angekündigt. Der im Knetdesign gestaltete Überlebenskampf für den PC soll noch diesen Monat (Mai 2018) in den Early Access auf Steam starten.In einer friedvollen Welt sind eines Tages mysteriöse Türen aufgetaucht, aus denen gefährliche Monster strömen. Als Spieler gilt es die Invasoren aufzuhalten und das prozedural generierte Land wieder zu "enttüren" (disdoor). Dazu errichtet man eine Basis, betreibt einen kleinen Bauernhof, zähmt und züchtet wilde Kreaturen oder zieht bewaffnet in den Kampf. Ein kooperativer Online-Modus für bis zu vier Spieler wird ebenfalls versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video: