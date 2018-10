Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry: Trailer mit den deutschen Stimmen - 4Players.de

Im folgenden Trailer gibt Assemble Entertainment nähere Einblicke in die Welt von Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry . Auch die deutsche Sprachausgabe ist zu hören, u. a. wurden die deutschen Synchronstimmen von Neil Patrick Harris (Barney aus "How I Met Your Mother") und Robin Wright ("House of Cards") verpflichtet. Das Point-&-Click-Adventure wird ab dem 07. November 2018 für PC und Mac auf Steam und GOG.com verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: TrailerLarry selbst umschreibt sein Comeback laut Hersteller wie folgt: "Hey Ladies, ich bin wieder im Geschäft! In meinem neuen Abenteuer Leisure Suit Larry - Wet dreams don't dry verschlägt es mich - wie auch immer - vom Ende der 80er direkt ins 21. Jahrhundert – und Wow, hat sich die Welt vielleicht verändert! Während mein Welt- und Frauenbild aus den 80ern mit der modernen Realität härter zusammenprallt, als die Brüste einer drallen Blondine beim Joggen am Strand, date ich mich nun durch die moderne Welt!In einem für mich typischen Point-&-Click-Abenteuer erleben wir gemeinsam, wie ich mich in Faith, die rattenscharfe Assistentin des Bosses von Prune, einem weltweit erfolgreichen Technologieunternehmen, verliebe. Da heutzutage aber selbst Dating digital abläuft, muss ich erst einmal an meinem Score bei Timber arbeiten, dieser total angesagten Dating-App, indem ich Frauen date, ihre Bedürfnisse befriedige und so Punkte für mein Timber-Profil sammle. Und zwischendurch immer mal wieder kurz ein paar neue Bikinifotos bei Instacrap checken – das 21. Jahrhundert ist echt knorke!"