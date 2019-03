Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry: Larry Laffer macht bald die PS4 und die Switch unsicher - 4Players.de

Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4) Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4) Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4) Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4) Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4) Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4) Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4) Screenshot - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (PS4)

Larry Laffer wird demnächst auch die Konsolen unsicher machen: Das Adventure Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry wird im zweiten Quartal 2019 (April bis Juni) auf PlayStation 4 und Switch erscheinen. Es wird weltweit digital und in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie weiteren ausgewählten europäischen Ländern im stationären Handel erhältlich sein. Die Entwickler versprechen eine an die entsprechende Konsole angepasste Steuerung und ein passendes Interface.Folgende Screenshots stammen aus der PS4-Version.Unseren Test der PC-Version findet ihr hier : Seit den 80ern ist zwar viel Zeit gegangen, aber der stets potente Larry Laffer ist nicht aufzuhalten: Die Hamburger Entwickler von CrazyBunch versetzen den anrüchigen Helden mit Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry ins 21. Jahrhundert. Wie er mit den technischen sowie zwischenmenschlichen Neuerungen klar kommt und ob sein spezieller Charme auch ohne die Mitarbeit von Serienschöpfer Al Lowe überzeugen kann, lest ihr im Test Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer