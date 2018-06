Rifter: Akrobatik-Jump'n'Run erscheint am 12. Juli für PC, Mac und Linux - 4Players.de

Der Wiener Solo-Entwickler IMakeGames wird das Akrobatik-Jump'n'Run Rifter am 12. Juli für 2018 auf PC, Mac und Linux auf Steam veröffentlichen (11,99 Euro). In über 90 Levels mit 30 freischaltbaren Upgrades (zur Anpassung des Spielstils), Fähigkeiten und verschiedenen Spielenden stürmt man durch eine 2D-Spielwelt, die im 80er-Jahre-Style (Synthwave-Soundtrack) mit Neonfarben durchtränkt ist. Als Inspirationsquellen werden Dust Force, Sonic, Bionic Commando und Hotline Miami genannt."Ich arbeite seit drei Jahren an Rifter und kann es kaum erwarten, bis Spieler diese Welt endlich erkunden können", sagt Maximilian Csuk aka IMakeGames, der Solo-Entwickler hinter Rifter. "Wenn Spieler die perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle meistern, ist das ein berauschendes Gefühl. Danach steht ihnen ein großer verrückter Spielplatz zu verfügen, um ihre Fähigkeiten zu perfektionieren."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer