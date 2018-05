A Long Way Down: Roguelite-Kartenspiel-Adventure für PC und Switch - 4Players.de

"Sünder oder tugendhafter Held - entscheide selbst: Jede Entscheidung beeinflusst dein Schicksal. Wirst du als tugendhafter Held oder Sünder enden?

Erstelle dein ideales Kartendeck: Die Karten, die du wählst beeinflussen, wie du die Verliese erforschst und dich gegen den Horror, der sich darin befinden, verteidigst.

Bekämpfe die Monster in der Dunkelheit: Große Herausforderungen warten auf dich in den Tiefen des Dungeons. Spiele deine Karten clever und passe deine Strategie an, um alle Feinde zu besiegen.

Versammle deine Gruppe: Bei deinen Abenteuern in der Dunkelheit wirst du viele Abenteurer treffen - wirst du neue Verbündete oder Feinde finden?

Durchquere das Labyrinth: Benutze deine Karten, um Schluchten zu überqueren und Sackgassen zu öffnen, während du das Labyrinth durchquerst. Eile um schnell zu entkommen oder nimm dir Zeit, um alles zu erkunden.

Verbessere deine Items und dein Equipment: Sammle Gegenstände und nutze sie, um mächtiger zu werden und dich dem zu stellen, was in den Schatten schlummert.

Stelle dich dem dunklen Overlord: Jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf den finalen Showdown aus. Wirst du es schaffen das Mastermind zu besiegen?"

Der französische Entwickler Seenapsis hat heute A Long Way Down für PC (via Steam) und Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel ist eine Mischung aus rundenbasiertem Sammelkartenspiel sowie einem Roguelite-Rollenspiel, in dem die Spieler eine Gruppe aus Abenteurern zusammenstellen und ihre Spielkarten benutzen, um zu kämpfen, zu überleben und sich einen Weg durch die dunklen Gänge eines Labyrinths zu bahnen. Darkest Dungeon, Slay the Spire und Hand of Fate werden als Inspirationsquellen genannt.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Teaser