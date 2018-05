Creed: Rise to Glory: Boxspiel mit jungem Rocky erscheint im Herbst für PSVR - 4Players.de

Rocky Balboa bekommt einen Auftritt auf PSVR: Survios' Boxspiel mit dem Titel Creed: Rise to Glory soll noch im Herbst 2018 für PSVR erscheinen. Der deutsche PlayStation-Blog erläutert:

"PlayStation VR Spieler können ein Match erleben, welches nur in diesem Spiel möglich ist: Spielt als Rocky Balboa in seiner jugendlichen Blüte, auf dem Höhepunkt seiner kämpferischen Fähigkeiten. Als eine VR Box-Erfahrung, in der ihr in die Boxhandschuhe von Adonis Creed auf seiner Reise vom Underground Amateur zum Champion im Rampenlicht schlüpft, enthält Creed: Rise to Glory eine revolutionäre Phantom Melee Technologie für eindrucksvolles Melee Kampf VR.



Egal, ob ihr euch dazu entscheidet, Creeds Geschichte zu erleben oder ihr euch euren eigenen Exhibition Battles gegen eine Auswahl fähiger Gegner stellt, diese Technologie lässt euch jeden Schlag, Uppercut und Stoß durch situationsbedingte Desynchronisation spüren, darunter Müdigkeit, Taumeln und Knockouts."



















Uploadvr.com hat übrigens schon Probe geboxt, was sich auf ihrem Youtube-Kanal begutachten lässt: