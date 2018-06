Far Cry 5: Düstere Stunden: DLC#1: Im Vietnamkrieg angesiedelte Erweiterung erschienen - 4Players.de

"Der erste DLC in einem Kriegsgebiet: Erlebe die Vergangenheit des Vietnam-Veteranen Wendell Redler nach und versuche, dich hinter feindlichen Linien in Sicherheit zu bringen.

Einzigartige Waffen und neue Fähigkeiten: Entdecke ein Kriegsgebiet in Vietnam mithilfe neuer Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten, wie dem brandneuen 'Überlebensinstinkt'.

Neue Spielmodi nach Beendigung: Wenn du 'Hours of Darkness' abschließt, werden neue Modi freigeschalten - ein Grund mehr, nochmals nach Vietnam zurückzukehren."

Düstere Stunden (Hours of Darkness), der erste DLC für Far Cry 5 , ist verfügbar. Die Erweiterung ist im Season Pass enthalten oder kann einzeln für 11,99 Euro gekauft werden."Die Spieler werden in den Vietnamkrieg versetzt und erleben ein völlig neues Szenario: Am Rande einer Karte abgesetzt, müssen sie sich bis zur Grenze durchkämpfen. Dort wartet der rettende Helikopter. Auf dem Weg werden Flugabwehrgeschütze ausgeschaltet und Truppenmitglieder vor den feindlichen Streitkräften gerettet."Features laut Hersteller bei Steam Letztes aktuelles Video: Trailer