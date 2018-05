Die Sims 4: Jahreszeiten: Dyamischer Wetterwechsel und neue Aktivitäten ab 22. Juni - 4Players.de

EA und Entwickler Maxis werden am 22. Juni eine Erweiterung für Die Sims 4 veröffentlichen: Jahreszeiten bringt nicht nur veränderliche Witterungsverhältnisse ins Spiel, sondern auch an bestimmte Zeiten gebundene Aktivitäten, darunter das Abkühlen im Planschbecken und Bauen von Schneemännern sowie die Honigernte und Basteln vor Feiertagen. Letztere werden zudem um einige neue ergänzt, während es mit Botanikern ein zusätzliches Berufsbild geben wird.Die Pressemitteilung zitiert Producer Grant Rodiek: "Die vielen verschiedenen Wetterbedingungen eröffnen Spielern neue Möglichkeiten, Schicksal zu spielen. In Die Sims 4 Jahreszeiten können Spieler mit ihren Sims Geschichten aus dem echten Leben nacherzählen. Das sich ständig verändernde Wetter verwandelt die Welten auf einzigartige Weise und wirkt sich auf die Spielmöglichkeiten, die Beziehungen der Sims und das tägliche Leben der Sims aus, wobei Spielern immer wieder neue Herausforderungen geboten werden."Die Sims 4: Jahreszeiten wird für Windows- und Mac-Rechner verfügbar sein und das Hauptspiel benötigenLetztes aktuelles Video: Ankündigung